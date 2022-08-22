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Амурский тигр вышел к людям в Приморском крае

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Фото: t.me/amurtigercenter
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Амурский тигр вышел из леса к людям в Дальнереченском районе Приморского края. Об этом 22 августа сообщил Telegram-канал центра «Амурский тигр».

На видео одного из очевидцев показано, как крупный хищник подошел к дороге и лег в траву. Он вел себя достаточно мирно по отношению к людям и вскоре скрылся в зарослях. За кадром слышно, как свидетели сравнили встречу с тигром с поездкой в сафари.

«Полосатый больно уж вальяжно себя ведет, его видели из нескольких машин и есть несколько разных видеозаписей. Чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор», — прокомментировали появление зверя в «Амурском тигре».

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18 августа специалисты центра отправили травмированную тигрицу из Приморского края в Московский зоопарк. Она стала нежизнеспособной в дикой природе из-за проблем с челюстью. Полет длительностью девять часов хищница перенесла нормально.

29 июля в Останкинская башня в Москве изменила цвет в честь Международного дня тигра. Она окрасилась в рыже-черные цвета, с которыми ассоциируется животное.

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