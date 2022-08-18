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Травмированную тигрицу доставили из Приморья в Московский зоопарк

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Фото: Центр «Амурский тигр»/Олег Кабалик
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Из Приморского края в Московский зоопарк доставили амурскую тигрицу. Она оказалась неспособной к жизни в дикой среде. Специалисты центра «Амурский тигр» решили отправить животное в Москву для обеспечения ей специального ветеринарного контроля.

Vostokmedia пишет, что приморский рыбак в 2021 году нашел на берегу ключа Черемшаны реки Синегорка в Анучинском районе раненого тигренка 4–5 месяцев. На нижней челюсти животного отмерли мышечная и кожная ткани. В центре «Тигр» врачи провели тигрице несколько операций, благодаря которым удалось привести ее в норму.

Но теперь на поврежденном участке у тигрицы появилась шерсть и неправильно растут резцы. Из-за этого ей необходим особый рацион и постоянный контроль врачей. В дикой природе она не выживет.

Переезд хищницы специалисты согласовали с Росприроднадзором. Перевозку безвозмездно осуществила авиакомпания «Аэрофлот». ИА PrimaMedia пишет, что для тигрицы специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб. Вместе с животным контейнер весил 450 кг.

В полете у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде. Девятичасовой перелет в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER она перенесла нормально.

Сейчас дикая кошка знакомится с Центром воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

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