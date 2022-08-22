В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку

В Челябинские водитель маршрутки насмерть задавил 80-летнюю пенсионерку, вышедшую на остановке. Инцидент произошел утром 22 августа, сообщает портал 74.ru со ссылкой на региональную ГИБДД.

По информации журналистов, женщина ехала на автобусе «ПАЗ» и вышла на одной из остановок.

Водитель не убедился в безопасности при высадке пассажира и сбил пенсионерку, которая не успела отойти от платформы.

Ранее, 17 августа, житель Челябинска получил 11 лет тюрьмы за ДТП с двумя погибшими.