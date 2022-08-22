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Цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров
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Цена газа в Европе превысила $3000 впервые с 8 марта

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Биржевые цены на газ в Европе поднялись в понедельник, 22 августа, выше $3000 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта. Об этом 22 августа свидетельствуют данные лондонской биржи Intercontinental Exchange (ICE).

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Как уточняет RT, цены растут более чем на 18%. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ — €283 за мегаватт-час, или $3030,9 за 1 тыс. кубометров, уточняет телеканал «360».

Прошлый рекорд на бирже зафиксировали 7 марта, когда стоимость за 1 тыс. кубометров газа приблизилась к $3,9 тыс.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3024 за 1 тыс. кубов, или €292,4 за 1 МВт/ч, отмечает REGNUM.

19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября, сообщает НСН. К работам будут привлечены специалисты компании Siemens Energy, занимающейся производством оборудование для трубопровода.

Эксперты проведут осмотр маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания, протяжки соединений, а также проверят работоспособность предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха. Если не будет выявлено технических неисправностей, перекачка газа возобновится до 33 млн кубометров в сутки.

Сразу после сообщения о приостановке работы турбины цена на газ в Европе выросла на 8,3%.

Как писал 16 августа сайт kp.ru, «Газпром» не исключает, что стоимость голубого топлива в Европе предстоящей зимой могут подняться выше рекордных $4000 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в августе издание The Hill сообщило, что в Европе ожидается «смертельная зима». В публикации утверждалось, что это связано с «рабской приверженностью» континента зеленой энергетике. По мнению автора статьи Кристин Тейт, такая политика в ЕС сочетается с глупым идеализмом, пишет «Москва 24».

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