В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 августа, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.
«В принципе мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут. Но у нас работает система безопасности, она будет всегда на высоком уровне», — сказал Стремоусов ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Харькове введут комендантский час на День независимости Украины. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, он продлится более суток. На время действия комендантского часа харьковчанам запретят посещать любые общественные места и перемещаться по городу.
Ранее сообщалось, что с 22 по 25 августа проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве.
День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Этот государственный праздник учрежден в честь принятия Верховным советом УССР постановления и акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования украинского государства в современном виде.
В этот же день, 24 августа, был учрежден День украинской государственности. Указ о его введении в 2021 году подписал президент Владимир Зеленский по случаю 30-й годовщины независимости страны.