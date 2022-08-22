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В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Херсонской области не исключили провокаций со стороны Киева в День независимости Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 августа, замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

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«В принципе мы не думаем, что какие-то теракты произойдут, но попытаться могут. Но у нас работает система безопасности, она будет всегда на высоком уровне», — сказал Стремоусов ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Харькове введут комендантский час на День независимости Украины. По словам главы областной администрации Олега Синегубова, он продлится более суток. На время действия комендантского часа харьковчанам запретят посещать любые общественные места и перемещаться по городу.

Ранее сообщалось, что с 22 по 25 августа проведение массовых мероприятий запрещено в Киеве.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. Этот государственный праздник учрежден в честь принятия Верховным советом УССР постановления и акта провозглашения независимости Украины, что принято считать датой образования украинского государства в современном виде.

В этот же день, 24 августа, был учрежден День украинской государственности. Указ о его введении в 2021 году подписал президент Владимир Зеленский по случаю 30-й годовщины независимости страны.

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