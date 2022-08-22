Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник сообщил о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на текущей неделе
Мир
В Херсонской области не исключили провокаций в День независимости Украины
Общество
В Кемерово возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО
Мир
Цены на газ в Европе впервые с марта превысили $2800 за тысячу кубометров
Общество
Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России
Мир
Молния ударила в группу альпинистов в Греции
Мир
Шольц заявил о намерении договориться с Канадой о замене российского сырья
Мир
Около 43 тонн наркотиков изъяли на северо-востоке Пакистана
Экономика
Строительство малоэтажек хотят стимулировать льготами
Общество
Резкий запах гари и смог снова наблюдаются в Москве в понедельник
Мир
Президент Австрии получил легкое сотрясение мозга в горном походе
Мир
Оппозиция Германии призвала запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Сюжет:

Всероссийский этнофестиваль собрал в Астрахани артистов из РФ и ДНР

0
Фото: astrobl.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астрахани состоялся Всероссийский этнофестиваль «Нас на века объединила Волга». На Петровской набережной собрались артисты, народные фольклористы, ученые и народные мастера из 18 российских регионов и из Донецкой Народной Республики.

Проект реализован при поддержке Минкульта РФ на грант Российского фонда культуры в рамках нацпроекта «Культура», уточняет «Астрахань-24».

Перед собравшимися выступил глава регионального правительства Олег Князев. По его словам, Астраханская область не случайно стала площадкой фестиваля, ведь она — один из наиболее многонациональных российских регионов, в котором проживают более 160 национальностей. У каждого народа уникальные особенности духовной культуры, свои национальные и семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.

На главной сцене праздника выступали коллективы из Дагестана, Коми, Калмыкии, Курска, Владимира и Ставропольского края. Мастерство показали и астраханские артисты.

На набережной Волги развернули этногородок, зрители могли посетить славянское подворье, татарскую слободу, кавказскую, казахскую и калмыцкую этноплощадки. Демонстрировались традиционная одежда разных национальностей, изделия ремесленников, была организована дегустация блюд национальной кухни.

В эти же выходные в Республике Коми состоялся V гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест». В кулинарном празднике, который прошел в Финно-угорском этнокультурном парке, принимали участие мастера кухни из разных регионов страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022