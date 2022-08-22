Всероссийский этнофестиваль собрал в Астрахани артистов из РФ и ДНР
В Астрахани состоялся Всероссийский этнофестиваль «Нас на века объединила Волга». На Петровской набережной собрались артисты, народные фольклористы, ученые и народные мастера из 18 российских регионов и из Донецкой Народной Республики.
Проект реализован при поддержке Минкульта РФ на грант Российского фонда культуры в рамках нацпроекта «Культура», уточняет «Астрахань-24».
Перед собравшимися выступил глава регионального правительства Олег Князев. По его словам, Астраханская область не случайно стала площадкой фестиваля, ведь она — один из наиболее многонациональных российских регионов, в котором проживают более 160 национальностей. У каждого народа уникальные особенности духовной культуры, свои национальные и семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение.
На главной сцене праздника выступали коллективы из Дагестана, Коми, Калмыкии, Курска, Владимира и Ставропольского края. Мастерство показали и астраханские артисты.
На набережной Волги развернули этногородок, зрители могли посетить славянское подворье, татарскую слободу, кавказскую, казахскую и калмыцкую этноплощадки. Демонстрировались традиционная одежда разных национальностей, изделия ремесленников, была организована дегустация блюд национальной кухни.
В эти же выходные в Республике Коми состоялся V гастрономический фестиваль финно-угорских народов «Шаньгафест». В кулинарном празднике, который прошел в Финно-угорском этнокультурном парке, принимали участие мастера кухни из разных регионов страны.