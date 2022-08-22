Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) наносят удары по укрепрайонам и бронетехнике ВСУ. Бойцы расчета 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» рассказали о своей работе.

Стрельба из 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций. Огонь ведется на дальностях до 30 километров.

Артиллерийские расчеты только иногда не стреляют ночью. В темноте противнику проще определить расположение огневых позиций.

Как рассказал командир орудия Арсений, здесь он с самого начала спецоперации. поначалу стреляли мало, освоились буквально через два месяца.

«Уже работаем практически по каждой цели, спокойно каждый знает своё дело, не волнуемся, каждый знает свою задачу. Стреляем — попадаем», — отметил военный.

По его словам, нередко в день каждое орудие гаубичной батареи выпускает до 50 снарядов.

Координаты новых целей получают с помощью беспилотной авиации и корректировщиков, работающих на линии фронта. После отработки всех целей артиллеристы уходят в укрытие.

Рядом с российскими позиция артиллеристов выполняют боевые задачи артиллеристы народной милиции ДНР. Боец Егор рассказал, что ещё полгода назад не знал даже как разобрать автомат.

Он родом из Донецка, а воевать пошёл потому что устал от войны, которую против его республики давно развязал киевский режим.

«Все восемь лет они называют нас сепаратистами, хотя когда восемь лет назад начиналась эта война мы хотели просто отделится и жить сами по себе. Хотим жить без их правил, установок, диктатуры», — сказал артиллерист армейского корпуса народной милиции ДНР Егор.

Военный добавил, что больше чем за себя волнуется за маму, которая в Петровском районе Донецка. Эта территория ежедневно обстреливается украинскими националистами.

Ранее, 20 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные республики получили две модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка». Установка может одновременно поражать две цели.

Также в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о почти полном уничтожении украинского батальона в Днепропетровской области ударами Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Не менее 200 националистов убиты, более 150 ранены, уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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