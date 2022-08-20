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Военные ДНР получили две модернизированные установки РСЗО «Чебурашка»

Пушилин: тактическое формирование «Каскад» в ДНР получило две установки РСЗО «Чебурашка»
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Фото: t.me/pushilindenis
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Военные Донецкой народной республики (ДНР) получили две модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка», которые были разработаны и произведены в ДНР. Об этом в субботу, 20 августа, сообщил глава республики Денис Пушилин.

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«Сегодня передал ключи от двух модернизированных установок «Чебурашка» оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что бойцы высоко оценили отечественную разработку. Он указал на то, что программа импортозамещения в республике была начата еще несколько лет назад, а теперь появилась возможность производить такое мощное оружие.

Как отметил глава ДНР, «Чебурашка» может одновременно поражать две цели.

«Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — добавил он.

Накануне сообщалось, что одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен после переписки в Telegram. Артиллерия третьей бригады первого корпуса Народной милиции (НМ) ДНР сначала нанесла сокрушительные удары по укреплениям, а затем в Telegram было отправлено предложение сдаться.

В этот же день корреспондент телеканала «Известия» показал, как штурмовые группы союзных сил зачистили квартал в центре Марьинки в ДНР, где украинские военные устроили засаду.

Также 19 августа заместитель командующего первым корпусом НМ ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, успех в этой операции позволит взять Авдеевку в клещи.

Кроме того, в пятницу стало известно, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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