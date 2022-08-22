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Сюжет:

Рябков оценил перспективы переговоров России и США по стратстабильности

Рябков оценил перспективы переговоров России и США по стратегической стабильности
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Фото: TASS/DENIS BALIBOUSE/POOL
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Возобновление переговоров России и США по стратегической стабильности находится под вопросом. Об этом в письменном интервью «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России, — отметил дипломат. — Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит — пока не ясно. И вообще, переговоры через СМИ не ведутся».

После того как в феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили еще на пять лет действие Договора о СНВ, встал вопрос о том, что придет на смену этому документу. В июне 2021 года на встрече в Женеве президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден постановили запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Стороны провели два раунда консультаций в Женеве. Вскоре они трансформировались в переговоры по гарантиям безопасности, однако после того как Россия начала спецоперацию на Украине, США заявили о приостановке диалога.

В начале августа 2022 года Джо Байден заявил, что возобновить такой диалог необходимо. Правда, Россия должна продемонстрировать готовность к этому, подчеркнул американский президент.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»

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