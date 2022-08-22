Мбаппе забил гол через 8 секунд после начала матча против «Лилля»
Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе повторил рекорд чемпионата Франции, забив на восьмой секунде гостевого матча третьего тура против «Лилля». Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу парижан.
Мбаппе повторил рекорд полузащитника «Кана» Мишеля Рио, который он установил 15 февраля 1992 года, напомнил «Спорт-Экспресс». Голевую передачу на свой счет записал нападающий Лионель Месси.
Следом на 28-й минуте голом отличился уже сам Месси. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счет до разгромного. Затем два гола на 44-й минуте и на 52-й забил нападающий Неймар.
На 54-й «Лилль» сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамбы, но спустя 12 минут Мбаппе забил шестой гол в ворота противников, а затем на 87-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счет матча – 7:1.
ПСЖ набрал девять очков после первых трех туров чемпионата и возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с «Монако». «Лилль» после этого матча остается с четырьмя очками. Через неделю он сыграет с «Аяччо».
В мае французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе. ПСЖ провел официальную церемонию продления контракта Мбаппе перед матчем 38-го тура чемпионата Франции. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что работа с форвардом рассчитана до конца июня 2025 года.
Предыдущий контракт спортсмена действовал до конца июня 2022 года.
В январе 2022 года в матче 1/16 финала Кубка Франции нападающий ПСЖ Мбаппе оформил хет-трик и забил свой 200-й гол в карьере. В рамках игры он забил свои 199-й, 200-й и 201-й гол в карьере и 150-й за парижскую команду.