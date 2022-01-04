Мбаппе забил 200-й гол в карьере

В матче 1/16 финала Кубка Франции нападающий команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Кильян Мбаппе оформил хет-трик. Об этом пишет во вторник, 4 января, «Спорт-Экспресс».

Встреча «Ванн» – ПСЖ прошла 3 января и завершилась со счетом 0:4 в пользу парижан.

Таким образом, в рамках игры он забил свои 199-й, 200-й и 201-й гол в карьере и 150-й за ПСЖ.

Как итог, за свою карьеру 23-летний игрок забил 150 гол в составе ПСЖ, 27 — за команду «Монако», а также 24 — за сборную Франции.

22 ноября стало известно, что Килиан Мбаппе вошел в список кандидатов на звание лучшего футболиста 2021 года, который определила международная федерация футбола (FIFA).

В числе других номинантов Роберт Левандовски, Лионель Месси, Неймар, Мохамед Салах, Карим Бензема и Криштиану Роналду.

Победители будут объявлены на церемонии 17 января 2022 года, которая пройдет в онлайн-формате.

За сборную Франции Мбаппе играет с 2017 года. При этом в октябре француз заявил о готовности уйти из национальной команды из-за критики со стороны футбольной общественности.