Парижский ПСЖ продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермин» (ПСЖ) продлил контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщила пресс-служба команды в субботу, 21 мая.

«История пишется здесь. Это Париж», — сказал 23-летний футболист в ролике, размещенном по этому поводу в официальном Twitter команды.

ПСЖ провел официальную церемонию продления контракта Мбаппе перед матчем 38-го тура чемпионата Франции. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что работа с форвардом рассчитана до конца июня 2025 года.

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«Я рад продолжить свой путь в «ПСЖ», рад остаться в Париже, это мой город. Я надеюсь, что продолжу делать то, что хочу, вместе со всеми вами. И надеюсь, что мы вместе будем выигрывать трофеи», — приводит «Спорт-Экспресс» слова футболиста.

На счету Килиана Мбаппе в этом сезоне — 36 забитых мячей и 26 результативных передач в 46 матчах ПСЖ во всех турнирах. Предыдущий контракт спортсмена действовал до конца июня 2022 года.

В январе 2022 года в матче 1/16 финала Кубка Франции нападающий ПСЖ Мбаппе оформил хет-трик и забил свой 200-й гол в карьере. В рамках игры он забил свои 199-й, 200-й и 201-й гол в карьере и 150-й за парижскую команду.