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Балаев назвал преимущество Гассиева в бою против Уэлча

Балаев о Гассиеве: он будет сотрясать людей в супертяжелом весе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боксер Мурат Гассиев обладает большим мастерством и потенциалом, которые ему предстоит показать в поединке против американца Карлоуса Уэлча. В своем тяжелом весе он способен сотрясать людей, рассказал «Известиям» 21 августа боец смешанного стиля Марат Балаев.

«Я думаю, что всё нормально будет. Тем более что это делать нужно всё равно, думать о результате — самая большая ошибка. Вовремя нужно идти, выкидывать руки, и будь что будет. У него такой удар, что в тяжелом весе он тем более будет сотрясать людей», — подчеркнул Балаев.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Ранее, 18 августа, российский боксер Денис Лебедев заявил об уверенности в победе Гассиева в бою против Уэлча. По словам Лебедева, Гассиеву нужно забыть про все хлопоты и нацелиться только на бокс.

В тот же день депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он напомнил россиянину, чтобы тот был внимательнее с «хитрыми соперниками».

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версиям IBF (2016–2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе, а также действующий чемпион по версии WBA Asia в тяжелом весе. Из 30 поединков он одержал 28 побед. Последний бой Гассиева состоялся в июле 2021 года. Тогда он техническим нокаутом победил немца Михаэля Валлиша.

Американский боксер Карлоус Уэлч является бывшим чемпионом мира IBA в супертяжелом весе. Он провел 24 боя, из которых 21 закончился победой. В двух поединках 42-летний спортсмен потерпел поражение, а один завершил вничью.

Гассиев и Уэлч встретятся на ринге 26 августа в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан», посвященного празднованию Международного дня бокса федерациями бокса России и Сербии. Зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Белграда.

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