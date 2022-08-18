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Боксер Лебедев заявил об уверенности в победе Гассиева над Уэлчем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский боксер Денис Лебедев уверен в победе тяжеловеса Мурата Гассиева в поединке против американца Карлоуса Уэлча. Об этом он рассказал «Известиям» в четверг, 18 августа.

По словам Лебедева, Гассиеву нужно забыть про все хлопоты и заботы, которые у него были, и нацелиться только на бокс.

«У него есть данные, у него есть желание, огромное трудолюбие, всё это мы знаем, поэтому я думаю, что в этом бою Мурат, скорее всего, разберётся обязательно со своим противником. За счет того опыта, который у него есть. Не был, а есть, обратите внимание», — отметил Лебедев.

«В 19 лет Кличко меня избил, не отрицаю. Но тем спаррингом я остался доволен»
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев — о примерах для подражания, предстоящем бое с Карлоусом Уэлчем и принятии травм

Ранее, 18 августа, депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он также напомнил россиянину, чтобы он был внимательнее с хитрыми соперниками.

Предстоящий бой Гассиева с Уэлчем также прокомментировал боец ММА Александр Шлеменко. Он сказал, что у российского спортсмена после травмы остались необходимые силы и скорость.

15 августа российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

26 августа зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из Сербии, где состоится крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». В Белграде главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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