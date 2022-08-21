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Жители Оренбуржья развернули рекордный по размерам флаг России

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Фото: t.me/DVPasler
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Свыше 3 тыс. жителей Оренбургской области развернули российский триколор рекордной длины, посвятив мероприятие ко Дню флага РФ. Как сообщили в региональном правительстве, общая длина полотна составила 1,3 тыс. м.

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«Более 3 тыс. оренбуржцев развернули самый длинный в России триколор накануне Дня государственного флага на улице Российской в селе Подгородняя Покровка. Длина флага составила 1,3 тыс. м, вес — 600 кг и ширина — 4,5 м», — отметили в правительстве области.

Уточняется, что развернутый в Оренбургской области триколор превосходит предыдущего рекордсмена, развернутого в Самарской области, на 288 м.

«Триколор объединяет народы России, укрепляет наше единство, утверждает преемственность поколений. Мы поднимаем свой флаг в самые важные моменты жизни. Под ним ставятся спортивные рекорды, совершаются научные открытия, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, развивается культура. Под трехцветным флагом наши военнослужащие защищают безопасность российских границ и отстаивают национальные интересы. Сегодняшняя акция — знак нашего уважения к российскому флагу», — отметил губернатор региона Денис Паслер.

Уточняется, что полотно было сшито в швейной мастерской хозяйственного цеха Оренбургского газоперерабатывающего завода. В создании рекордного по своим размерам флага принял участие совет женщин села Подгородняя Покровка.

Ранее 21 августа корреспондент «Известий» Леонид Китрарь сообщил, что самый большой российский флаг в Херсонской области установили на телевышке Херсона. Триколор развернули в честь Дня государственного флага России.

День флага РФ учрежден указом президента от 20 августа 1994 года. Отмечается 22 августа.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти регионов заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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