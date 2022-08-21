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Огромный российский флаг установили на телевышке в Херсоне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самый большой российский флаг в Херсонской области установили на телевышке Херсона. Об этом 21 августа сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

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Высота телевизионной вышки составляет 202 м. Размер полотна — 6х4 м. Его можно увидеть из любой точки города.

В день праздника в Херсоне пройдет концерт, на котором выступят российские популярные артисты.

Ранее, 6 августа, российский флаг был установлен над радиотелевизионным центром в городе Днепрорудное в Запорожской области. Он развевается на самой высокой точке населенного пункта — на высоте 110 м.

День флага РФ учрежден указом президента от 20 августа 1994 года. Отмечается 22 августа.

Херсонская и часть Запорожской области перешли под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Власти регионов заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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