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В Запорожской области установили флаг России над телевизионным центром

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Над радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг. Об этом сообщили 6 августа участники церемонии.

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Представитель силового ведомства отметил, что российский флаг развевается на самой высокой точке города, на высоте 110 м.

«Жители этого города знают: они под надежной защитой», — цитирует его «РИА Новости».

Днепрорудное находится на левом берегу Днепра, в районе Каховского водохранилища. Там находится важный для металлургической промышленности Запорожский железнорудный комбинат. Он находится по контролем российских сил с середины марта.

5 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчет захвата освобожденных территорий. Он подчеркнул, что референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет обязательно проведен.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.

Как отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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