Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия, как стратегического, так и тактического, вопрос о применении этих вооружений вызывает скрытую озабоченность в западных столицах. Об этом 21 августа написал эксперт Уэсли Калп в статье для портала 19Fortyfive.

Как он отмечает, у армии РФ имеется почти 2 тыс. ядерных тактических боеголовок.

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — указал обозреватель.

Как добавил Калп, термин «тактическое ядерное оружие», или «нестратегическое ядерное оружие», определяется как оружие, дальность действия которого составляет менее 500 км для наземного оружия и 600 км для воздушного и морского оружия.

Российское тактическое ядерное оружие предназначено для применения на поле боя, а не для трансконтинентального или межконтинентального применения, отмечает обозреватель.

По данным Bulletin of the Atomic Scientist’s Nuclear Notebook за 2022 год, по состоянию на март текущего года Россия располагала примерно 1912 нестратегическими и оборонительными ядерными боеголовками, напомнил автор материала.

По мнению Калпа, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и поднимает ее военный престиж.

8 августа издание The Hill сообщило, что России известно об уязвимости гравитационных ядерных бомб (бомбы свободного падения) США. Отмечалось, что военно-морские силы США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении в основном из-за того, что некоторые президенты, включая Джо Байдена, препятствовали их разработке.

В тот же день замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия применит ядерный арсенал только в качестве ответа на аналогичные действия.