The Hill заявила об осведомленности РФ об уязвимости ядерного щита США

России известно об уязвимости гравитационных ядерных бомб (бомбы свободного падения) США. Об этом 18 августа сообщили в американском издании The Hill.

«У США нет подходящего типа «нестратегического» оружия. Есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом нанести удар и выводом самолета на цель», — говорится в материале.

Помимо этого отмечается, что Военно-морские силы (ВМС) США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении в основном из-за того, что некоторые президенты, включая Джо Байдена, препятствовали их разработке.

«Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка по-прежнему находится в незавидном положении, имея не тот тип оружия, который может сдержать использование Россией боеголовок малой мощности», — сообщили в The Hill.

В издании добавили, что бреши США в ядерной защите известны и Китаю.

В тот же день замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия применит ядерный арсенал только в качестве ответа на аналогичные действия. МИД многократно подчеркивал, что российская ядерная доктрина не предполагает нанесения первого ядерного удара. При этом в Москве выражали обеспокоенность тем, что доктрина США допускает превентивное применение ядерного оружия.

16 августа посольство России в Вашингтоне сообщило, что США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других государств, что ведет к повышению ядерных рисков. Таким образом дипмиссия отреагировала на заявление США о том, что шаги России не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. В представительстве порекомендовали Вашингтону присмотреться к собственной политике в ядерной сфере, а не выдвигать необоснованные обвинения в адрес тех стран, чьи «взгляды на мироустройство не совпадают с американскими».

До этого, 1 августа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах. По его словам, применение этой меры возможно для защиты жизненно важных интересов страны, ее союзников и партнеров.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может быть победителей.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 июня отметил, что предотвращение прямого конфликта между ядерными державами является безусловным приоритетом России. По его словам, сейчас «крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями».