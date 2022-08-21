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Публицист Холмогоров прокомментировал гибель дочери Дугина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров рассказал «Известиям» о погибшей при взрыве автомобиля в Подмосковье Дарье Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.

Он сообщил, что знал Дугину с самого ее детства, когда она еще училась в школе, но уже интересовалась политикой.

«Она на моих глазах выросла в крупного политолога, великолепного знатока международных отношений. В человека, который глубокий, искренний, русский православный патриотизм сочетал с прекрасным знанием международной обстановки, со знанием множества языков, с проникновением в том числе в тайны европейской политики. У нее оказался великолепный совершенно аналитический ум, она просто политолог была от Бога», — сказал Холмогоров.

Взрыв на дороге: погибла дочь российского философа Дугина
Машина Дарьи Платоновой взорвалась на полном ходу

Он подчеркнул, что Дугина всегда была надежной опорой своего отца.

«И вот такая трагическая смерть. Фактически получилось так, что она принесла жертву за него — в последний момент они случайно обменялись машинами», — отметил публицист.

Холмогоров добавил, что она была светлым, ровным, неконфликтным человеком, который всегда действовал интеллектом, а не криком.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно. Установлено, что за рулем действительно была Дугина.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой. По данным СК РФ, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днище авто. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Музыкант Аким Апачев заявил, что взорвавшие автомобиль Дугиной готовили покушение на ее отца. Он напомнил, что фестиваль «Традиция» — патриотическое мероприятие. По его мнению, взрывы машины дочери философа были попыткой убить «главного русского идеолога на одном из главных русских мероприятий».

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