Публицист Холмогоров прокомментировал гибель дочери Дугина

Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров рассказал «Известиям» о погибшей при взрыве автомобиля в Подмосковье Дарье Дугиной, дочери известного российского философа Александра Дугина.

Он сообщил, что знал Дугину с самого ее детства, когда она еще училась в школе, но уже интересовалась политикой.

«Она на моих глазах выросла в крупного политолога, великолепного знатока международных отношений. В человека, который глубокий, искренний, русский православный патриотизм сочетал с прекрасным знанием международной обстановки, со знанием множества языков, с проникновением в том числе в тайны европейской политики. У нее оказался великолепный совершенно аналитический ум, она просто политолог была от Бога», — сказал Холмогоров.

Он подчеркнул, что Дугина всегда была надежной опорой своего отца.

«И вот такая трагическая смерть. Фактически получилось так, что она принесла жертву за него — в последний момент они случайно обменялись машинами», — отметил публицист.

Холмогоров добавил, что она была светлым, ровным, неконфликтным человеком, который всегда действовал интеллектом, а не криком.

Накануне вечером Дарья Дугина (Платонова) на своем автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово, где проходил фестиваль «Традиция». Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, после чего съехала на обочину, врезалась в постройку и загорелась. Как уточнили следственные органы, женщина-водитель погибла мгновенно. Установлено, что за рулем действительно была Дугина.

Версия о заложенном в машине самодельном взрывном устройстве стала ключевой. По данным СК РФ, преступление было заранее спланировано и носит заказной характер. Взрывное устройство было заложено под днище авто. Возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

Участник фестиваля «Традиция» Петр Лундстрем в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что организаторы преступления, возможно, готовили покушение на ее отца. По его словам, Дугин должен был ехать в этом автомобиле, однако перед выездом принял решение пересесть в другую машину.

Музыкант Аким Апачев заявил, что взорвавшие автомобиль Дугиной готовили покушение на ее отца. Он напомнил, что фестиваль «Традиция» — патриотическое мероприятие. По его мнению, взрывы машины дочери философа были попыткой убить «главного русского идеолога на одном из главных русских мероприятий».