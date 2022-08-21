Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей

Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

Поединок-реванш состоялся в Джидде (Саудовская Аравия).

По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

Как отмечает «Спорт Экспресс», один из арбитров был британцем, другой — украинцем, третий — нейтральным. Счет — раздельное решение: двое в пользу Усика. По мнению экспертов, Джошуа в ходе реванша смотрелся лучше, чем в первом бою, и наносил серьезный урон Усику. Но экс-чемпион опять проявил свои слабые стороны в 12-м раунде и как следствие, проиграл.

Усик по итогу поединка заявил о намерении драться с Тайсоном Фьюри или больше ни с кем. Сам Фьюри назвал бой своего соотечественника с украинцев одним из худших в истории. По мнению чемпиона, он бы одолел обоих за один вечер.