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Усик победил Джошуа в реванше раздельным решением судей

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Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе.

Класс бьет: украинец Усик не позволил британцу Джошуа взять реванш
Действующий чемпион мира победил раздельным решением судей

Поединок-реванш состоялся в Джидде (Саудовская Аравия).

По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

Как отмечает «Спорт Экспресс», один из арбитров был британцем, другой — украинцем, третий — нейтральным. Счет — раздельное решение: двое в пользу Усика. По мнению экспертов, Джошуа в ходе реванша смотрелся лучше, чем в первом бою, и наносил серьезный урон Усику. Но экс-чемпион опять проявил свои слабые стороны в 12-м раунде и как следствие, проиграл.

Усик по итогу поединка заявил о намерении драться с Тайсоном Фьюри или больше ни с кем. Сам Фьюри назвал бой своего соотечественника с украинцев одним из худших в истории. По мнению чемпиона, он бы одолел обоих за один вечер.

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