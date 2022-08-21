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СК возбудил дело об убийстве дочери Дугина. Онлайн спецоперации 21 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Украинские войска продолжают обстрел территории ДНР — под огнем Докучаевск и Горловка. В Мелитополе по подозрению в диверсиях задержан бывший украинский офицер, у него найдены компоненты взрывчатки. В Подмосковье в результате подрыва автомобиля была убита журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного русского философа, идеолога евразийства Александра Дугина. Между тем из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли четыре судна с сельхозпродукцией с 33,3 тоннами груза. Что происходит на Украине, в России и в мире 20 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 08:44
В Херсонской области была пресечена попытка прорыва ВСУ, сообщили в ВГА.
Сегодня, 08:40
Сегодня, 08:34
Предполагаемый диверсант из числа бывших офицеров ВСУ задержан в Мелитополе спецслужбами. У мужчины нашли компоненты взрывчатки, методички и символику неофашистских структур Украины. Он вел наблюдения за полетами российских военных.
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