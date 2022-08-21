СК возбудил дело об убийстве дочери Дугина. Онлайн спецоперации 21 августа

Украинские войска продолжают обстрел территории ДНР — под огнем Докучаевск и Горловка. В Мелитополе по подозрению в диверсиях задержан бывший украинский офицер, у него найдены компоненты взрывчатки. В Подмосковье в результате подрыва автомобиля была убита журналист и политолог Дарья Дугина, дочь известного русского философа, идеолога евразийства Александра Дугина. Между тем из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный вышли четыре судна с сельхозпродукцией с 33,3 тоннами груза. Что происходит на Украине, в России и в мире 20 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».