Врач-диетолог рассказала о пользе пива для женщин

В пиве содержатся вещества, которые нормализуют состояние женщины в определенные периоды. Об этом 21 августа врач-диетолог Ольга Перевалова сообщила в интервью радио Sputnik.

Перевалова объяснила, что пиво может помочь женщине легче перенести предменструальный синдром (ПМС). В этот период цикла в организме происходит дисбаланс. А в составе напитка есть фитоэстрогены, которые способны стабилизировать уровень женских гормонов.

Однако врач уточнила, что регулярно употреблять пиво не стоит и женщинам. Так как напиток способствует набору веса, негативно влияет на микрофлору кишечника и приводит к развитию пивного алкоголизма.

Ольга Перевалова добавила, что в кишечнике у женщин, которые часто употребляют пиво, может образоваться грибковая флора, которая начнет постоянно требовать продукты, вызывающие брожение, в том числе и данный пенный напиток.

Поэтому регулярное употребление пива сильно сказывается на внешнем виде женщины. Злоупотребление напитком характеризуется диспропорцией между размером живота и ногами. Также напиток может вызывать отеки и придавать лицу серый оттенок.

Ранее, в июле, врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о неожиданной пользе пива для здоровья. По мнению специалиста, этот напиток может быть полезен, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек.