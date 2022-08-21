Автомобиль Aston Martin Шона Коннери продан на аукционе за $2,4 млн

Серебряный Aston Martin DB5, принадлежавший актеру Шону Коннери, был продан на аукционе за $2,4 млн. Об этом 20 августа сообщил CNN.

Aston Martin DB5 1964 года выпуска является культовым автомобилем, на котором ездил секретный агент Джеймс Бонд в фильмах 1960-х годов, когда его играл Коннери.

Образ Бонда примеряли на себя несколько актеров, которые за 27 фильмов франшизы управляли различными автомобилями, однако Aston Martin DB5 1964 года по-прежнему является самым известным автомобилем Бонда.

Впервые автомобиль появился на экранах в фильме «Голдфингер» (1964). Он был оснащен пулеметами и катапультными сидениями. В 2018 году, 50 лет спустя, Коннери купил DB5 1964 года для себя.

Первоначально аукционная компании Broad Arrow ожидала, что автомобиль принесет от $1,4 до $1,8. Однако машина ушла с молотка за $2,4 млн, включая сборы аукционной компании. Покупатель не был назван.

Обычный Aston Martin DB5 1964 года в первозданном состоянии стоил около $1 млн, по данным компании по страхованию классических автомобилей Hagerty, которая недавно стала владельцем Broad Arrow.

DB5, который был непосредственно связан с фильмами о Джеймсе Бонде, продавался гораздо дороже. Автомобиль, заполненный «шпионским» оборудованием после съемок, был продан за $6,4 млн в 2019 году.

Сын актера в интервью сказал, что Коннери часто рассказывал детям о своих приятных воспоминаниях вождения Aston Martin в фильмах. Когда они выросли, то предложили отцу купить один, но он отказался от этой идеи.

Барни Рупрехт, специалист по Aston Martin из Broad Arrow, который консультировал Коннери по поводу покупки, посоветовал актеру не приобретать автомобиль, нуждающийся в восстановлении. Так как это заняло бы несколько лет. Вместо этого они искали автомобиль, который был бы в максимально идеальном состоянии. По словам Рупрехта, автомобиль отлично сохранился, только некоторые складки на коже сиденья являются доказательством того, что на нем ездили.

Британский актер и продюсер Шон Коннери снялся более чем в 70 фильмах. Он был первым актером, сыгравшим Джеймса Бонда на большом экране, и появился в этом образе в семи фильмах франшизы.

В 2003 году артист завершил свою полувековую карьеру, после чего переехал с супругой на Багамские острова. В октябре 2009 года в интервью американскому журналу Wine Spectator Коннери рассказал, что у него имеются проблемы с сердцем. Актер скончался 31 октября на 91-м году жизни в своем доме на Багамских островах.

Как только Коннери купил автомобиль, он перекрасил его из черного в оттенок «Snow Shadow Gray», наиболее близкий к цвету кинокара.

По словам сына актера, автомобиль хранился у Коннери в его доме в Швейцарии. Он так любил машину, что держал ее фотографию на своем столе.

По данным Broad Arrow Group, значительная часть выручки от продажи пойдет на поддержку Фонда благотворительности семьи Коннери. Помимо самого автомобиля, победитель торгов получит прокат на автомобиле от знаменитого отставного гонщика Формулы-1 Джеки Стюарта.

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