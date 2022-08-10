Актер Джим Керри выпустил NFT за $50 тыс.

Известный голливудский актер выпустил анимированное видео Goon In Moonlight с NFT-токеном. Объект размещен на аукционной платформе SuperRare, торги завершатся 11 августа. Минимальная цена, за которую звезда фильмов «Маска» и «Вечное сияние чистого разума» готов продать свое произведение — $50 тыс.

Видео представляет собой постепенно проявляющуюся картинку — поначалу кажется, что это девушка, заслоняющая изящно рукой лунный свет, но в итоге оказывается, что изображен монстр. За кадром звучит голос Джима Керри, читающий поэтичный текст, а также бэк-вокал его дочери Джейн Керри.



По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, работа Джима Керри не представляет особой художественной ценности, но обладает безусловной привлекательностью для его поклонников.



«И в плане формы, и в плане содержания Goon In Moonlight весьма вторична, однако сам факт, что любой желающий может приобрести запись голоса действительно выдающегося актера (а затем при желании перепродать), делает этот NFT привлекательным объектом, хотя, пожалуй, и переоцененным. Заметим, что Керри — далеко не первая звезда, решившая заработать на модной теме NFT. Недавно цикл цифровых работ выпустила Мадонна, однако она взяла в союзники крупного художника Beeple. Керри же, видимо, уверен в собственных арт-способностях» — отметил Сергей Уваров.



Goon In Moonlight — уже второй опыт Джима Керри в NFT-пространстве. В июне на той же платформе была представлена его дебютная цифровая работа Sunshower, которая в итоге ушла примерно за $74,5 тыс.

Также в июне сообщалось, что Джим Керри заплатил почти $40 тыс. за работу художников Райана Коопманса и Алисы Векселл, которые фотографировали заброшенные здания советской эпохи. Их цикл The Wild Within включает 13 цифровых изображений, каждому из которых присвоен NFT. Одно из произведений — «Преданность» с видом грузинского курорта Цхалтубо, находящегося около Кутаиси. Там располагалась одна из дач генсека Центрального комитета ВКП(б) Иосифа Сталина — на нем актер и остановил свой выбор.