Джим Керри купил NFT изображения санатория Сталина

Американский актер Джим Керри заплатил почти $40 тыс. за работу художников Райана Коопманса и Алисы Векселл, которые фотографировали заброшенные здания советской эпохи. Их цикл The Wild Within включает 13 цифровых изображений, каждому из которых присвоен NFT.

Одно из произведений — «Преданность» с видом грузинского курорта Цхалтубо, находящегося около Кутаиси. Там располагалась одна из дач генсека Центрального комитета ВКП(б) Иосифа Сталина. На нем и остановил свой выбор звезда фильма «Маска».

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, мода на NFT неизбежно должна была дойти до голливудского истеблишмента, прежде предпочитавшего традиционные физические произведения искусства.

«Одни кумиры сейчас выпускают собственные NFT, как Мадонна, другие стали коллекционировать их. Всё логично. Но не думаю, что Керри привлек в данном случае именно сталинский шлейф истории. Просто этот снимок действительно очень красив и выразителен. А начинают коллекционировать как правило с вещей, зацепивших визуально», — отметил Сергей Уваров.

В конце мая стало известно, что британский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр продаст свои работы в качестве художника. В общей сложности на торги выставлено пять произведений, в том числе две цифровые работы, каждая из которых существует в четырех экземплярах.