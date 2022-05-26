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Ринго Старр выставил на аукцион NFT своих работ

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Lev Radin
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Британский музыкант, бывший барабанщик The Beatles решил продать свои работы в качестве художника. В общей сложности на торги выставлено пять произведений, в том числе две цифровые работы, каждая из которых существует в четырех экземплярах.

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Цифровые лоты будут продаваться с соответствующими им физическими принтами, подписанными Старром, а также с аудиозаписями, на которых артист исполняет на ударных оригинальные композиции, вдохновленные конкретными работами.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, поп- и рок-звезды сегодня особенно активно осваивают NFT, воспринимая это направление как дополнительный доход в эпоху кризиса традиционной музыкальной индустрии.

«Для таких звезд, как Ринго, изобразительное искусство — это хобби, которое серьезные коллекционеры живописи вряд ли воспринимали всерьез. Но NFT позволило прекрасно коммерциализировать эти опыты за счет фанатов. Покупать физические подлинники решатся немногие: дорого и сопряжено с кучей сложностей. Иное дело — цифровые файлы. Фактически NFT становится новым видом сувенирной продукции и мерча», — отметил эксперт.

17 мая сообщалось, что три коротких анимационных видеоролика певицы Мадонны и цифрового художника Beeple были проданы на NFT-платформе SuperRare за $629 тыс. Триптих «Мать сотворения» включает работы «Мать технологии», «Мать эволюции» и «Мать природы». В одноминутных видео, созданных с помощью 3D-анимации, фигурирует полностью обнаженный виртуальный двойник Мадонны.

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