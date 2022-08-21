Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области пресекли новую попытку прорыва ВСУ
Мир
В Турции назвали США бандитской страной из-за упреков по поводу С-400
Мир
Власти Запорожья сообщили о предотвращении провокации Киева на ЗАЭС
Мир
США предоставят Украине управляемые снаряды Excalibur
Мир
МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова после его слов об Украине
Мир
СКР взял на контроль расследование отравления военных РФ в Запорожье
Мир
Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мир
ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Херсон
Общество
Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России
Мир
ВСУ планируют взорвать мост через реку Ингул в Николаевской области
Армия
Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»
Мир
Удар по Запорожской АЭС был нанесен 155-мм натовскими снарядами
Сюжет:

Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заморозки до -3 градусов в ночное время суток ожидаются в азиатской части России в воскресенье и понедельник. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды
Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы

«В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью [будет] до -1 градуса. В Хакасии — до -2 [градусов], в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до -3 [градусов]», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидается температура ниже нормы.

По словам метеоролога, холодный воздух придет с Северного Ледовитого океана, что создаст условия для похолодания.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечала «Известиям», что 21 августа в столице местами возможны кратковременные дожди и гроза. Она уточнила, что в ночные часы будет штилевая погода.

До этого, 15 августа, главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что последняя декада августа станет 10 градусов холоднее начала месяца. По его словам, резкого перехода от лета к осени в сентябре этого года ждать не стоит.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022