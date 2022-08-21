Вильфанд предупредил о заморозках в азиатской части России

Заморозки до -3 градусов в ночное время суток ожидаются в азиатской части России в воскресенье и понедельник. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие два дня ожидаются заморозки в Новосибирской, Томской областях, ночью [будет] до -1 градуса. В Хакасии — до -2 [градусов], в Бурятии, Тыве, Иркутской области — до -3 [градусов]», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд добавил, что в Западной Сибири, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидается температура ниже нормы.

По словам метеоролога, холодный воздух придет с Северного Ледовитого океана, что создаст условия для похолодания.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отмечала «Известиям», что 21 августа в столице местами возможны кратковременные дожди и гроза. Она уточнила, что в ночные часы будет штилевая погода.

До этого, 15 августа, главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал, что последняя декада августа станет 10 градусов холоднее начала месяца. По его словам, резкого перехода от лета к осени в сентябре этого года ждать не стоит.