Синоптик рассказал о погоде в последнюю неделю лета

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал благоприятную погоду в последней декаде августа.

«Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно 21 градус и 77 мv осадков», — пояснил синоптик в беседе с радио Sputnik.

По словам Тишковца, ожидается, что во второй декаде месяца начнется постепенное понижение температуры воздуха и третья десятидневка августа станет примерно на 10 градусов холоднее начала месяца.

Резкого перехода от лета к осени в сентябре этого года, скорее всего, не будет, добавил синоптик.

«По долгосрочному прогнозу среднемесячная температура воздуха в Центральной России будет близка к климатической норме, с небольшим превышением. Дефицит осадков составит не более 20%», — пояснил Тишковец.

По мнению специалиста, переход к осенней погоде будет плавным, поэтому wентральную часть страны вполне может порадовать длинное бабье лето.

Ранее, 15 августа, сообщалось, что жаркая погода, переменная облачность и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник. Соответствующая информация опубликована на сайте российского Гидрометцентра.

Накануне, 14 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал «сверхлетнюю» погоду в столице в начале недели. Температура воздуха превысит норму на 5–6 градусов.