Москвичам рассказали о понижении температуры и дождях с грозами в выходные

В выходные, 20 и 21 августа, в Москве и области не ожидается сильной жары, местами возможны кратковременные дожди и гроза. Об этом рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В выходные уже такой сильной жары, как сейчас мы переживаем, не ожидается. В пятницу днем погоду будет определять фронт окклюзии, который пересечет Московскую область. Местами будут приниматься кратковременные дожди, на юге возможна даже гроза. Температура за счет большего количества облаков в дневные часы в Москве будет +25...+27 градусов, по области +23...+28», — уточнила эксперт.

По ее словам, кратковременный дождь в течение всех суток также ожидается в субботу. Температура ночью будет довольно высокой — на уровне +17...+19 градусов. Дневная температура чуть повысится: в Москве — +26...+28, по области — +24...+29.

«Практически такой же температурный фон сохранится и в воскресенье, но уже существенных осадков не ожидается. И в ночные часы у нас будет такая штилевая погода, поэтому если пожары не будут окончательно потушены, то распространение дыма сохранится», — добавила Позднякова.

18 августа в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы предупредили, что экстремальная жара сохранится в Москве в ближайшие 10 дней. В связи с этим все городские службы переведены на усиленный режим работы.

В то же время в столице в последние дни наблюдается запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие 3–4 дня такая ситуация вряд ли изменится, поскольку столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки. Таким образом, воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.