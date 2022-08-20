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На мэра Мариуполя Иващенко совершено покушение, никто не пострадал

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В Мариуполе совершено покушение на мэра города Константина Иващенко. Об этом 20 августа сообщило ТАСС со ссылкой на источник в городской администрации.

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«Да, было, все живы, всё в порядке», — сказал источник.

Подробностей покушения не приводится. Отмечается, что чиновник не пострадал.

Как утверждают местные Telegram-каналы, взрывное устройство заложили на въезде в зоопарк Мариуполя. Оно сработало, когда подъезжал автомобиль Иващенко.

В Мариуполе усилили меры безопасности.

Иващенко назначен руководителем администрации Мариуполя указом главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина в апреле. Ранее был депутатом Мариупольского горсовета от оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и генеральным директором завода «Азовмаш».

В середине августа мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ). Он назвал произошедшее нонсенсом. Готовящееся покушение на него было пресечено 4 августа.

Мариуполь был освобожден от украинских боевиков в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. При этом власти освобожденных территорий отмечают активизацию украинских диверсантов.

19 июля заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что подавляющее количество диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в области уничтожено, а их оставшиеся в живых пособники в данный момент находятся в тюрьме.

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