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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в субботу, 20 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +25…+27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.

Ветер будет иметь восточное и юго-восточное направление, скорость — 7–12 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 755-757 мм ртутного столба.

19 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил москвичей, что ветер может принести запах гари в столицу в выходные, 20 и 21 августа.

В это же день врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что москвичи не получат серьезного вреда из-за запаха гари, который ощущается в столичном регионе. При этом она рекомендовала тем, кто плохо переносит такую погоду, оставаться дома.

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