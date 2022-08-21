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Летчик рассказал об особенностях празднования Дня Воздушного флота России

Летчик Литвинов: в авиацию идут за романтикой, но она проходит, а остается тяжелый труд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Летчик 1-го класса Андрей Литвинов рассказал «Известиям» о своей профессии и о праздновании в России Дня Воздушного флота России 21 августа.

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По его мнению, праздник не должен быть сугубо профессиональным, этот день могут отмечать все, кто причастен к авиации. При этом к авиации так или иначе все имеют отношение, потому что все люди — это потенциальные пассажиры.

«Пусть радуются все. Раньше были воздушные парады, это было зрелищное событие. Авиация всегда была интересна многим людям, и хорошо, что этот праздник есть», — отметил Литвинов.

Говоря о профессии летчика, он отметил, что многие идут в нее за романтикой, однако она быстро проходит. Вместо нее остается тяжелый труд.

«Когда мы идем в красивой форме со стюардессами — это красиво, но на самом деле это напряженная работа, сопряженная с опасностью, длительными перелетами, с радиацией, которую мы получаем на высоте <...> В связи со всеми санкциями, которые мы переживаем, это сказывается на моральном климате в коллективе. Нас учили выходить из «штопора». Сейчас наша авиация сорвалась в «штопор», а мы будем учиться выходить из него», — заключил Литвинов.

День Воздушного флота России, ранее известный как День авиации, — профессиональный праздник всех пилотов Воздушного флота и всех причастных к этой сфере — инженеров, диспетчеров, бортпроводников. Согласно постановлению правительства, праздник отмечается в третье воскресенье августа.

В 2022 году эта дата — 21 августа.

Традиционно в этот день проводятся праздничные мероприятия с показательными выступлениями авиации и с парашютными прыжками.

В СССР праздник отмечался 18 августа. Первое празднование Дня Воздушного флота проходило в 1933 году после постановления Иосифа Сталина. В тот день на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве был организован авиационный праздник, на котором были продемонстрированы образцы советской авиационной техники.

В 2022 году из-за проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса зарубежные авиакомпании Boeing и Airbus приостановили предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратили поставлять запчасти в РФ из-за санкций, введенных Западом против России.

22 марта вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сможет производить 10 пассажирских самолетов Ту-214 в год.

6 апреля стало известно, что ОАК запустила производство 20 самолетов Ту-214, которые придут на замену зарубежным Boeing и Airbus.

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