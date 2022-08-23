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Особое обоняние: ученые нашли способ восстановить чувствительность к запахам после COVID

Когда удастся создать первое в мире лекарство от аносмии
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Ученые из Канады нашли шесть генов, воздействие на которые может позволить вернуть обоняние, потерянное из-за COVID-19. Для влияния на каждый из этих участков ДНК в отдельности уже существуют лекарства, на основе которых можно оперативно сделать препарат от аносмии, предположили исследователи. Вероятно, такой препарат будет гораздо эффективнее, чем применяемые сейчас «обонятельные тренировки» и лечение витаминами, допустили опрошенные «Известиями» эксперты. Впрочем, другие специалисты указали, что исследование построено только на основе математических методов, поэтому пока делать выводы рано.

Цель оправдывает средства

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Канадские ученые выявили шесть генов, воздействуя на которые можно вылечить аносмию — потерю обоняния, вызванную COVID-19. Методов борьбы с этим нарушением, которое стало одним из самых распространенных проявлений коронавирусной инфекции, всё еще нет. Для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе.

«Открытие новых способов терапии аносмии и их внедрение в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенное лекарство, может заметно сократить этот срок», — указали ученые в статье с результатами своей работы.

То, что для лечения аносмии нужно влиять на гены NRP1, SCN9A, EGR1, VEGFB, PRKCE и FGFR1, специалисты поняли исключительно аналитическими методами. Все имеющиеся данные о клинических проявлениях коронавирусной инфекции, участках ДНК, которые отвечают за нарушенные болезнью свойства организма, и существующих лекарствах против этого специалисты загрузили в так называемую сеть знаний. Это технология хранения и обработки информации, отражающей совокупность данных об объектах реального мира и их связях между собой. Она применяется, например, в работе поисковой системы Google.

Особое обоняние
обоняние
Фото: Global Look Press/Dr. Wilfried Bahnmüller
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Таким образом, ученые обнаружили 51 ген, изменения в работе которых могут приводить к потере обоняния. Из них они выбрали те, которые сильнее всего влияют на способность ощущать запахи и при этом могут быть подвержены воздействию коронавируса. Так были найдены шесть участков ДНК. Затем для коррекции их функций определили соответствующие молекулы, входящие в состав имеющихся лекарств. Интересно, что к нарушению обоняния приводила повышенная экспрессия белка только одного гена, а у других пяти такой результат давало, напротив, ее снижение. Это отчасти усложняет задачу создания лекарства, так как гораздо легче найти средство снизить, чем повысить активность гена.

На последнем этапе исследования ученые попытались теоретически объяснить, какую роль выявленные гены могут играть в исчезновении запахов. Оказалось, что каждый из этих участков ДНК задействован в различных процессах, протекающих в основном в обонятельной луковице или обонятельном нерве.

Причины и следствия

Для медицины важны способы лечения аносмии после COVID-19, поскольку терапии «обонятельными тренировками» и витаминами может не хватать, отметила врач-невролог «Гута Клиник» Александра Толстенева. При этом потеря обоняния — сопутствующий симптом болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера, деменции, последствий черепно-мозговых травм, опухолей, указала эксперт. Поэтому предложенный способ открывает новые возможности в терапии и этих состояний.

Особое обоняние
лаборатория
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Когда можно будет привиться новым препаратом

— За методом воздействия на белки-мишени большое будущее. Такой подход уже успешно используется в таргетной терапии при онкологии. И я уверена, мы скоро получим эффективное новое лекарство от аносмии, — сказала Александра Толстенева.

При этом целевые гены могут служить для терапии и других болезней, например, рака мочевого пузыря, добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Впрочем, некоторые эксперты скептически отнеслись к том, что авторы работы пользовались только математическими методами биоинформатики. Как подчеркнул заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, аносмия может возникать по разным причинам: например, в случае воспаления слизистой, в этом случае симптом — временный. Причиной потери обоняния может быть и поражения вирусом нейронов, которые в результате отмирают, отметил эксперт.

Особое обоняние
капли
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— При COVID-19 потеря обоняния происходит из-за одновременного действия обоих причин. В зависимости от того, насколько далеко зашла инфекция, обоняние возвращается либо быстро (это значит, что течение болезни шло в легкой форме), либо происходит более длительная потеря способности слышать запахи, что связано с поражением нейронов. Они умирают, и это никакими лекарствами не вернешь, — отметил Павел Волчков.

ЦНС практически не обладает регенеративными способностями. И восстановление обоняния происходит за счет передачи функции умерших нейронов, которые невозможно восстановить, другим нервным клеткам, заключил ученый.

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