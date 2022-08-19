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Басурин заявил о боях за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое в ДНР

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Фото: РИА Новости
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Союзные силы ведут бои за населенные пункты Красногоровка и Тоненькое, успех в этой операции позволит взять Авдеевку в клещи. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил заместитель командующего первым корпусом Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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«За Песками у нас есть населенный пункт Тоненькое, [взятие] которого может охватить Авдеевку больше в клещи, у нас есть Красногоровка — вот сейчас за него идут бои, за Тоненькое [тоже] идут бои <...> Тем самым деблокировать группировку, находящуюся в Авдеевке», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны республики сообщил, что союзные силы освободили 270 населенных пунктов республики, включая Зайцево и Дачу.

18 августа силы ДНР при поддержке артиллерии взяли на авдеевском направлении важную высоту, которую украинские войска использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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