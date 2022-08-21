Сборы детей в школу для жителей российских мегаполисов выросли почти на 20%

Среднестатистический житель российского мегаполиса на сборы своего ребенка в школу к новому учебному году потратил почти на 20% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Об этом говорят результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 9 тыс. родителей из городов-миллионников.

Дороже всего собрать ребенка в школу в Москве — стоимость необходимых вещей возросла на 30% и составила в среднем 14 300 рублей. В Санкт-Петербурге цена стандартного набора возросла на 31%, до 13 100 рублей, а в Екатеринбурге — на 22%, до 12 тыс. рублей.

Дешевле всего покупка вещей обходится жителям Волгограда — 10 200 рублей, Воронежа — 10 400 рублей, Перми и Уфе — по 11 тыс. рублей.

Опрос проводился в период с 1 по 19 августа 2022 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Краснодаре, Красноярске, Перми, Воронеже и Волгограде.

18 августа сообщалось, что в Нижнем Тагиле завершилась приемка школ к началу учебного года. Все учреждения прошли проверки комиссий. Тогда же власти Оренбуржья анонсировали строительство 25 школ за два года.