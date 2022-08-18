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Школы Нижнего Тагила прошли приемку к началу учебного года

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В Нижнем Тагиле завершилась приемка школ к началу учебного году. Все учреждения прошли проверки комиссий, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам замглавы города по соцполитике Валерия Суворова, подготовка к учебному году прошла в назначенные сроки. Выявленные недочеты устранят в ближайшее время.

Как уточняет ТагилСити.ру, всего на подготовку образовательных заведений направили 642 млн рублей. В школах прошли ремонтные работы, также были заменены 39 систем пожарной безопасности.

В 2023 году на новые системы пожарной безопасности планируется выделить 164 млн рублей. Соответствующая программа уже сформирована. Кроме того, в следующем году планируется обустроить тротуары около школ в селах и деревнях.

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