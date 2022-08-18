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В Оренбуржье отремонтируют 25 школ за два года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Оренбургской области в течение двух лет капитально отремонтируют 25 школ. На эти цели предусмотрено 1,5 млрд рублей, сообщает региональное правительство.

В 2022 году работы идут в школах Бугуруслана, Бузулука, Беляевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Курманаевского, Новосергиевского, Оренбургского, Первомайского, Пономаревского, Сакмарского, Саракташского, Тоцкого, Шарлыкского районов и Кувандыкского округа, пишет РИА «Оренбуржье».

В 2023-м запланировано обновление учреждений в Новотроицке, Илекском и Ясненском округах.

Масштабный ремонт школ проводится в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». По этой же программе в порядок приводят детские сады и спортзалы.

В июле сообщалось, что в школах Оренбургской области в новом учебном году откроют 96 центров образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста». Их создадут в учебных заведениях в сельской местности и в малых городах.

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