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Эксперт назвал выгодные направления отдыха на море осенью

Гендиректор сети турагентств Мкртчян назвал выгодные направления отдыха на море осенью
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Осенью цены на пляжный отдых снизятся на большинстве направлений. Об этом 19 августа рассказал «Известиям» вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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«В хороший отель в Турции можно будет слетать из Москвы уже не за 150 тыс. рублей за двоих на неделю, а за 100 тыс. Конечно, нам очень далеко до прежних цен: несколько лет назад мы продавали туры в Турцию за 25 тыс. рублей на двоих», — рассказал Мкртчян.

По словам эксперта, цены на отдых в Египте сравняются с турецкими, так как летом это направление становится дешевле из-за жары, а осенью устанавливается комфортная погода.

Самым бюджетным вариантом Мкртчян назвал Крым. Он отметил, что гостиницы стали снижать цены на 25–50%.

«В гостевых домах и апартаментах Крыма сейчас и вовсе можно найти размещение за 1000 рублей в сутки — в итоге 10-дневный отпуск будет стоить 10 тыс. рублей плюс расходы на питание и бензин, если поехать на своем авто. Это очень и очень дешево», — указал Мкртчян.

По своей дешевизне отдых в Крыму опережает Сочи, Абхазию, Анапу, Геленджик и даже Дагестан. Мкртчян отметил, что поездка на Каспийское море осенью будет стоить в два раза дешевле, но в это время купаться уже не получится.

17 августа Ассоциация туроператоров РФ назвала самое популярное направление россиян в конце августа — начале сентября. В организации заявили, что две трети отдыхающих в этот период купили путевки в Турцию.

Ранее, 13 августа, сообщалось, что спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Как рассказали «Известиям» туроператоры, наиболее популярные направления: Сочи, Анапа, Крым, Дагестан. Но лидерами общих продаж остаются Турция, ОАЭ и Абхазия.

Как следует из материалов «Общероссийского народного фронта», каждый второй россиянин, собирающийся в этом году отдохнуть в РФ, готов потратить на путешествие не более 25 тыс. рублей.

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