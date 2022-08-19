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Адвокаты положительно оценили идею Минюста ограничить аресты предпринимателей

Адвокат Проценко: необходимость запретить аресты предпринимателей за нетяжкие преступления назревала давно
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Необходимость запрета арестов предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести назревала давно. Об этом 19 августа заявила член Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Татьяна Проценко.

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Так она прокомментировала «Известиям» соответствующее предложение Министерства юстиций России.

По словам специалиста, подобные меры многократно обсуждались представителями бизнес-сообщества на различных дискуссионных площадках.

«Заключение под стражу предпринимателя на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, когда вина еще не установлена приговором суда, при обвинении в совершении преступления экономической направленности, то есть не связанного с насилием и не представляющего слишком большой общественной опасности, является мерой чрезмерной», — пояснила Проценко.

Она отметила, что от применения такой меры страдает не только подозреваемый, но и бизнес в целом. Так, заключение под стражу предпринимателя, руководителя предприятия в большинстве случаев приводит к полной остановке деятельности такого предприятия, от чего страдают работники, контрагенты, поставщики и покупатели, и что в конечном итоге оказывает негативное влияние на бизнес в стране.

Советник ФПА Нвер Гаспарян также положительно оценил инициативу. Он подчеркнул, что в нынешнее непростое время важно поддержать предпринимателей, давая им возможность создавать, производить и оказывать услуги. В этих условиях усиление их процессуальных льгот — это правильный процесс, считает юрист.

В свою очередь, президент ФПА Юрий Пилипенко указал на то, что новость о предложениях Минюста вселяет определенные надежды и свидетельствует об укреплении позиций министерства в сложной совокупности министерств и ведомств, формирующих уголовно-правовую политику в стране.

По его словам, более адекватное отношение к сословию предпринимателей со стороны правоприменителей может существенно и положительно повлиять на экономическое положение страны.

С соответствующим предложением Минюст выступил накануне, 18 августа. Такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Документом предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Исключением станут случаи, когда подозреваемый нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Также в проекте предусмотрено сокращение максимального срока предварительного следствия по таким делам с 12 до шести месяцев.

22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей, а также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.

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