Адвокаты положительно оценили идею Минюста ограничить аресты предпринимателей

Необходимость запрета арестов предпринимателей по экономическим преступлениям небольшой тяжести назревала давно. Об этом 19 августа заявила член Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Татьяна Проценко.

Так она прокомментировала «Известиям» соответствующее предложение Министерства юстиций России.

По словам специалиста, подобные меры многократно обсуждались представителями бизнес-сообщества на различных дискуссионных площадках.

«Заключение под стражу предпринимателя на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства, когда вина еще не установлена приговором суда, при обвинении в совершении преступления экономической направленности, то есть не связанного с насилием и не представляющего слишком большой общественной опасности, является мерой чрезмерной», — пояснила Проценко.

Она отметила, что от применения такой меры страдает не только подозреваемый, но и бизнес в целом. Так, заключение под стражу предпринимателя, руководителя предприятия в большинстве случаев приводит к полной остановке деятельности такого предприятия, от чего страдают работники, контрагенты, поставщики и покупатели, и что в конечном итоге оказывает негативное влияние на бизнес в стране.

Советник ФПА Нвер Гаспарян также положительно оценил инициативу. Он подчеркнул, что в нынешнее непростое время важно поддержать предпринимателей, давая им возможность создавать, производить и оказывать услуги. В этих условиях усиление их процессуальных льгот — это правильный процесс, считает юрист.

В свою очередь, президент ФПА Юрий Пилипенко указал на то, что новость о предложениях Минюста вселяет определенные надежды и свидетельствует об укреплении позиций министерства в сложной совокупности министерств и ведомств, формирующих уголовно-правовую политику в стране.

По его словам, более адекватное отношение к сословию предпринимателей со стороны правоприменителей может существенно и положительно повлиять на экономическое положение страны.

С соответствующим предложением Минюст выступил накануне, 18 августа. Такой законопроект опубликован для общественного обсуждения. Документом предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Исключением станут случаи, когда подозреваемый нарушил ранее избранную меру пресечения, пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда.

Также в проекте предусмотрено сокращение максимального срока предварительного следствия по таким делам с 12 до шести месяцев.

22 июля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Верховному суду внести поправки в законодательство, обеспечивающие частичную декриминализацию нарушений предпринимателей, а также предложил пересмотреть основания для заключения бизнесменов под стражу.