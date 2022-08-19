Боец Шлеменко провел спарринг с главой RCC Клименко

Российский боец MMA Александр Шлеменко провел спарринг с главой промоушена RCC Николаем Клименко. Кадры с тренировочного поединка публикуют 19 августа «Известия».

38-летний спортсмен отработал ударную технику, опробовав удары в стойке и ногами.

Шлеменко готовится противостоять сербу Александру «Джокеру» Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

На счету Илича — 13 побед, большая часть из которых нокаутом. У Шлеменко их в несколько раз больше — он становился победителем в боях 61 раз.

Накануне оба бойца провели тренировки. Шлеменко заявил, что готов возложить на себя «миссию Бэтмена» и избавить мир от «отрицательного героя».

Ранее 18 августа бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поддержал Шлеменко перед его поединком с Иличем, заявив, что за него будет «топить вся страна».

16 августа российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с «Известиями» высоко оценил шансы россиянина Шлеменко в поединке против Илича. Он отметил, что на стороне бойца будет опыт и уральский характер, поэтому Иличу «придется откровенно тяжело».