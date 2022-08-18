Появилось видео с тренировок бойцов Шлеменко и Илича перед предстоящим поединком

Легенда смешанных единоборств MMA Александр Шлеменко по прозвищу Шторм готовится противостоять сербу Александру «Джокеру» Иличу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». За подготовкой двух спортсменов к встрече 18 августа проследил корреспондент «Известий», который выяснил, что в данном противостоянии Шлеменко готов возложить на себя «миссию Бэтмена».

«У меня всегда положительный герой. Моя миссия здесь будет избавить мир от отрицательного героя и сделать мир лучше, и я с удовольствием это сделаю», — пообещал Шлеменко.

Илич не пугает омского сибиряка, потому что у Шлеменко свои козыри — стальной характер и несгибаемая воля. К тому же он старше соперника из Сербии. И если Илич привык устраивать своим оппонентам по рингу провокации, в которых он использует крепкие слова и выражения, то Шторм, наоборот, скромен и собран до боя.

На счету Джокера — 13 побед, и большая часть из которых — нокаутом. Тогда как у Шлеменко их в десятки раза больше — он становился победителем в боях 61 раз.

«Я дерусь с Александром Шлеменко, он легенда и является иконой этого вида спорта, ради него следят за ММА, поэтому для меня большая честь драться на этом крупнейшем турнире в России. Но я в отличной форме. Зрители увидят длинный и интересный бой!» — пообещал Александр Илич.

Ранее в четверг бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев поддержал Шлеменко перед его поединком с Иличем, заявив, что за него будет «топить вся страна». Он также отметил, что помимо спорта российский Шторм пропагандирует здоровый образ жизни среди молодежи.

16 августа российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с «Известиями» высоко оценил шансы россиянина Шлеменко в поединке против Илича. Он отметил, что на стороне бойца будет опыт и уральский характер, поэтому Иличу «придется откровенно тяжело».

Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.