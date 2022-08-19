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Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом

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Фото: ВМФ РФ
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Вице-адмирал Виктор Соколов, занимавший ранее пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова, назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Об этом сообщил сам Соколов 19 августа во время сбора с молодыми офицерами.

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С 2013 по 2020 год Соколов был заместителем командующего Северным флотом.

31 июля депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал мощный рубеж обороны на подступах к Крыму, приближая в рамках спецоперации России по защите Донбасса победу над киевским режимом.

До этого, 30 июля, также сообщалось, что новый патрульный корабль «Сергей Котов» пополнил состав Черноморского флота. Судно вошло в состав соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы. Его экипаж сначала отработает специальные курсовые задачи, после которых корабль начнет выполнять плановые задачи боевой подготовки.

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