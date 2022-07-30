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Патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Новый патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота, сообщила пресс-служба ЧФ РФ в субботу, 30 июля.

Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
Какие задачи будет выполнять «Сергей Котов»

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав ЧФ нового патрульного корабля», — уточнили в пресс-службе.

Судно вошло в состав соединения охраны водного района НВМБ. Его экипаж в скором времени приступит к отработке специальных курсовых задач, после которых корабль начнет выполнять плановые задачи боевой подготовки.

О том, что Черноморский флот пополнится этим морским судном, стало известно еще в ноябре прошлого года.

«Сергей Котов» — четвертый серийный корабль проекта 22160. Он назван в честь контр-адмирала, военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Котова. Построен с применением модульной концепции вооружения. Может нести беспилотники, подводных роботов. При необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем.

Другие три корабля проекта 22160 — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». Как рассказал в беседе с «Известиями» 18 ноября 2021 года военный эксперт Дмитрий Болтенков, корабли неплохо зарекомендовали себя. По его словам, их активно используют не только в Черном, но и в Средиземном море. Они могут эффективно вести наблюдение за одиночными кораблями или группировками противника, чтобы в случае необходимости дать целеуказания силам флота или береговым ракетным комплексам «Бал» и «Бастион», добавил он.

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