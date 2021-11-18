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Черноморский флот пополнится кораблем-трансформером «Сергей Котов»

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Минобороны до конца года передаст Черноморскому флоту (ЧФ) патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов», так называемый корабль-трансформер. Он может нести беспилотники и подводных роботов, а в случае необходимости его вооружение можно усилить за счет контейнерных систем. Эксперты отмечают, что он необходим для сопровождения кораблей НАТО, заходящих в Черное море, визиты которых в последнее время участились. Местом его постоянного базирования станет Новороссийск.

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«Сергей Котов» назван в честь участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала, Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Он станет четвертым кораблем проекта 22160, первые три — «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин». В случае начала боевых действий корабли этого проекта будут участвовать в операциях по обороне побережья и приморских баз. Их можно использовать для сопровождения групп кораблей и судов, а также при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций.

Они способны развивать скорость до 25 узлов, в экипаж входит около 80 человек. Корабль вооружен 76-миллиметровой артиллерийской установкой, гранатометами и пулеметами «Корд». Предусмотрена возможность базирования на нем вертолета Ка-27ПС. Корабль приспособлен и для использования подводных и воздушных беспилотников. Благодаря этому он становится идеальным разведчиком: экипажи могут в реальном времени отслеживать надводную и подводную обстановку в радиусе сотен километров.

Все корабли проекта 22160 строились для несения службы на Черном море, но они могут действовать не только в теплых широтах. В прошлом году «Василий Быков» прошел испытания в Заполярье. По итогам мероприятий был сделан вывод, что корабли проекта могут применяться и в Арктическом регионе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем»

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