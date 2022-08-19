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Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ

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Фото: TASS/Zuma/Ajmal
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Афганистан может поставлять в Россию изюм и полезные ископаемые в обмен на нефтепродукты. Об этом 19 августа рассказал министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

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«Нынешнее афганское правительство контролирует территорию всей страны, ситуация безопасна. И сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — сказал он «РИА Новости».

Также Кабул готов предоставить свою сельскохозяйственную продукцию, которая уже пользуется спросом в Китае.

«Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. И мы можем использовать их в бартерной торговле. Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как это мы уже делаем сейчас с Китаем», — отметил Азизи.

15 августа министр заявил, что Афганистан планирует закупить у России 1 млн баррелей нефти, допустив при этом, что поставки могут затем увеличиться. Азизи отметил, что Кабул готов предложить собственную продукцию для обмена по бартеру.

Днем ранее сообщалось, что делегация «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) посетит Москву и Казань. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в делегацию Афганистана включены экономисты и финансисты, а в планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.

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