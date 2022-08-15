В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России

Афганистан планирует закупить у России миллион баррелей нефти. Об этом 15 августа заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около 1 млн баррелей. Если сможет отправлять больше, то это не проблема», — приводит слова Азизи «РИА Новости».

Он отметил, что Афганистан готов предложить собственную продукцию для обмена по бартеру.

«Самым важным для нас был бы проект по нефти и газу. Мы хотели бы также рассмотреть и вариант бартерной торговли при условии, что у РФ будет потребность в какой-нибудь афганской продукции», — добавил министр.

Накануне сообщалось, что делегация «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) посетит Москву и Казань. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в делегацию Афганистана включены экономисты и финансисты, а в планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

Ранее, 27 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с таджикским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает все, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась. Он отметил, что Москва пытается выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.