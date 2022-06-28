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Путин указал на усилия России по нормализации ситуации в Афганистане

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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
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Россия делает всё для того, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

«Вы знаете, что мы всё делаем для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию», — заявил Путин.

14 июня спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов допустил возможность признания Россией правительства движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Талибы то, талибы это: к чему пришел Афганистан за полгода при новой власти
И планирует ли движение выполнять данные ранее обещания

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного движением «Талибан». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

В середине февраля эксперт по международным отношениям и конфликтам Университета Сент-Лоуренс в Нью-Йорке Аталь Ахмадзай высказал мнение, что «Талибан» вряд ли когда-то выполнит обещания, данные международному сообществу после прихода к власти, в обмен на официальное признание, хотя движение в нем отчаянно нуждается.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе права женщин.

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