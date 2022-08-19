В пятницу в Москве не чувствуется запах гари

В Москве в пятницу, 19 августа, по сообщениям очевидцев, не чувствуется запах гари от лесных пожаров.

В Мосэкомониторинге при этом подтвердили, что воздух в столице стал чище по сравнению с утром предыдущего дня.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — сообщило ведомство в Telegram.

При этом 19 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков допустил, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа. По его словам, ситуация будет зависеть от продолжающихся пожаров.

Накануне в столице наблюдались запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие 3–4 дня такая ситуация вряд ли изменится, поскольку столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки. Таким образом, воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.