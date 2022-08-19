Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Японский премьер поручит организовать его встречу с Си Цзиньпином
Мир
Власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае атаки полуострова
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС
Мир
Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой
Сюжет:

В пятницу в Москве не чувствуется запах гари

0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в пятницу, 19 августа, по сообщениям очевидцев, не чувствуется запах гари от лесных пожаров.

Смог ли повторится: какую опасность несут пожары в Рязанской области
На какие регионы уже перекинулся огонь и что ждет Москву в ближайшие дни

В Мосэкомониторинге при этом подтвердили, что воздух в столице стал чище по сравнению с утром предыдущего дня.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — сообщило ведомство в Telegram.

При этом 19 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков допустил, что ветер может принести запах гари в Москву в выходные, 20 и 21 августа. По его словам, ситуация будет зависеть от продолжающихся пожаров.

Накануне в столице наблюдались запах гари и смог от лесных пожаров в Рязанской области. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ближайшие 3–4 дня такая ситуация вряд ли изменится, поскольку столица остается под влиянием антициклона, для которого характерны так называемые нисходящие воздушные потоки. Таким образом, воздух и все выбросы прижимаются к земле, что не способствует рассеиванию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022