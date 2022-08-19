Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена

Обозреватель издания The Nation Том Энгельгардт назвал «дряхлеющего» президента США Джо Байдена символом и олицетворением упадка страны.

«Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент? <…> Все ждали «мирных дивидендов», обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления «мира» возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон», — написал Энгельгардт.

По его словам, представители администрации Байдена «живут на всю катушку», пока их страна «трещит по швам». Обозреватель также указал на то, что действующий глава Белого дома является старейшим в истории США человеком, занимающим эту должность.

11 августа заместитель редактора британского журнала The Spectator Фредди Грей назвал Америку «геронтократией, потерявшей здравый смысл». Грей вспоминает, что Белый дом на неделе попытался переопределить слово «рецессия», чтобы Америка официально в ней не оказалась.

Также он напомнил, что Джо Байден и его жена Джилл посетили Кентукки, пострадавший от наводнения. При этом на обратном пути глава государства не смог самостоятельно надеть пиджак, когда выходил из вертолета. Грей наравне с Энгельгардтом заявил, что это признак «дряхлости».

Вместе с тем в июне администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.